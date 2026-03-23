Nell’ultima partita prima della sosta per le nazionali l’Inter non riesce a trovare la vittoria e si schianta contro la Fiorentina. 1-1 il risultato finale, nonostante il gol di Pio Esposito avesse regalato il vantaggio dopo soli 45 secondi dal fischio d’inizio. Ancora una volta, però, i nerazzurri mostrano segnali di grande difficoltà dal punto di vista psicofisico e subiscono il gol della parità al minuto 76, con Ndour che approfitta di una respinta corta di Sommer su un tiro non irresistibile di Gudmundsson.

Quello di ieri sera è solo l’ennesimo gol che l’Inter ha subito nell’ultimo quarto d’ora di partita. Durante il Club di Sky Sport, Fabio Caressa ha illustrato il dato che vedete nell’immagine qui sotto.

14 dei 24 gol totali subiti dall’Inter in questa stagione di Serie A sono arrivati negli ultimi quarti d’ora dei due tempi. Di questi, addirittura 9 (cioè il 38% del totale) sono stati concessi proprio nell’ultimo quarto d’ora di partita, dal 75° al 90° minuto. Un segnale evidente di come la squadra sia soprattutto fragile mentalmente.