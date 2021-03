Financial Times – Uefa, offensiva anti-Superlega. Proposta soluzione per aumentare il potere dei club

Potrebbe esserci una grossa novità per quanto riguarda la governance della Champions League, che si trova a dover fronteggiare l’offensiva di quei club che da tempo parlano della possibile Superlega. A riportarlo quest’oggi l’edizione online del Financial Times, che riferisce di trattative in corso fra la Uefa e l’Eca, l’associazione dei club, per creare una joint venture che controlli tutti i diritti media e di sponsorizzazione per la Champions League e l’Europa League.

Calcio&Finanza riporta quanto scritto sul sito britannico, affermando che al momento queste competizioni sono sotto la gestione esclusiva della Uefa, che distribuisce i soldi ai club. La soluzione proposta, invece, permetterebbe di dividere con le società il controllo di Champions League ed Europa League.

Un progetto che si inserisce sulla strada intrapresa nel 2017, quando era stata fondata una società, la UCC SA, per consentire all’UEFA di dialogare meglio su temi come diritti tv e sponsorizzazioni.

