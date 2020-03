Dall’Inghilterra – Uefa e Premier valutano stop dei campionati fino a settembre

Dopo le esitazioni dei giorni scorsi a sospendere tutte le attività, la paura improvvisa che l’aumento del numero dei contagiati in tutta Europa ha colpito la Uefa e la Federcalcio Inglese, ha portato finalmente ad importanti e profonde riflessioni. Quest’oggi, infatti, entrambi gli organi hanno comunicato ufficialmente lo stop di campionato e coppe, fissando momentaneamente la ripresa al 4 aprile.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dall’Independent, Uefa e Federcalcio Inglese potrebbero prorogare la data della ripresa dei campionati al prossimo settembre. Questo comporterebbe ovviamente un ripensamento totale della prossima stagione, anche in virtù degli altri campionati in Europa. Al momento, va detto, si tratta solamente di ipotesi, visto che ci ritroviamo di fronte ad un’emergenza incontrollabile ed in questa fase risulta impossibile fare delle previsioni attendibili.

