Jiangsu, niente premio per la vittoria del titolo: il regalo ai calciatori arriva dal tecnico

Si è chiusa nel peggiore dei modi l’avventura sportiva dello Jiangsu FC, squadra di proprietà del gruppo Suning che ha mancato l’iscrizione al prossimo campionato cinese. La società, campione in carica nello scorso torneo, non ha adempiuto alle scadenze necessarie per partecipare alla stagione, chiudendo così la sua storia nel mondo del professionismo.

Una notizia nell’aria da tempo, che già nelle scorse settimane aveva fatto esplodere la protesta della tifoseria nei confronti del gruppo Suning.

Stando a quanto riportato da Titan Sport Plus, ai calciatori non è arrivato nemmeno un premio per la vittoria del titolo nella passata stagione. Ragion per cui a questo ha pensato il tecnico rumeno Cosmin Olăroiu, allenatore della squadra dal 2018, che ha regalato 17 cellulari ai componenti del gruppo squadra prima di lasciare la Cina.

Le notizie sulla squadra cinese, però, devono preoccupare sino ad un certo punto i tifosi dell’Inter: le due realtà sono molto diverse, e nelle scorse ore sono arrivate numerose rassicurazioni circa le disponibilità economiche di una proprietà pronta a rilanciare per assicurare un futuro stabile al club di Viale della Liberazione.

