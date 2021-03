Sensi sogna l’Europeo, ballottaggio per l’ultimo posto in mediana: le possibili scelte di Mancini

Il finale di stagione non servirà solamente per assegnare i vari trofei e stabilire la classifica per i piazzamenti nelle competizioni continentali, ma anche per definire quali saranno gli uomini inseriti nella lista di Roberto Mancini in vista dell’Europeo che partirà nel mese di giugno.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a centrocampo c’è un forte ballottaggio per l’ultimo posto da assegnare, che potrebbe riguardare anche il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi. Se Marco Verratti, Nicolò Barella e Jorginho sono ormai certi della convocazione, con Manuel Locatelli e Lorenzo Pellegrini fortemente papabili per occupare altre due caselle della lista, resta da assegnare solamente un altro slot.

Secondo il quotidiano rosa a giocarsi le chance di convocazione, al momento, sono il centrocampista nerazzurro Sensi ed il giocatore dell’Atalanta Mattia Pessina, che sembrano aver staccato Gaetano Castrovilli nell’indice di gradimento del tecnico.