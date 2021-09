L’incredibile statistica di Kondogbia: 7 cartellini in 8 partite, ma fa pochissimi falli

Il centrocampista ex Inter protagonista di una statistica incredibile

In gergo pallonaro, chiamasi macellaio qualsiasi giocatore si costruisca una fama di interprete particolarmente falloso del gioco del calcio, o, in alternativa, chiunque riesca a ottenere un impensabile numero di cartellini nell'arco di una stagione. Una nomea che - a guardare i soli numeri - verrebbe da affibbiare anche a Geoffrey Kondogbia, centrocampista ex Inter dell'Atletico Madrid che, come riporta Mundo Deportivo, quest'anno ha già ottenuto 7 cartellini gialli in 8 partite disputate. Un macellaio, verrebbe appunto da dire. Il dato paradossale, tuttavia, è che il francese, allo stesso tempo, è anche un giocatore che di falli ne commette pochissimi.