Dalla Cina – Lo Jiangsu sta tornando? Dalla demolizione alla possibile rinascita

Arrivano notizie confortanti per l'ex club di Suning

Diverse fonti cinesi, infatti, registrano la nascita di una nuova società "Jiangsu Moli Football Club Co., Ltd." lo scorso 28 settembre 2021. Il rappresentante legale di questa società sarebbe Cao Rui (ex giocatore dello Jiangsu) e il supervisore sarebbe Ji Xiang (anche lui ex giocatore dello Jiangsu). Il nuovo club si chiamerebbe "Jiangsu Jasmine" . Il nome stesso della nuova squadra indicherebbe lo stretto rapporto con il territorio visto che Jasmine è un antico canto di cui l'origine si ha proprio nella provincia di Jiangsu.

L'investitore per il nuovo club sarebbe la "Jiangsu Ruiboen Sports Culture Co., Ltd.". Tra gli azionisti ci sarebbero proprio cinque ex giocatori (di cui 4 dello Jiangsu). Infatti, insieme a Cao Rui e Ji Xiang ci sarebbero: Wu Lei, Wu Xi, e Li Ang. Non è ancora chiaro se sarà una squadra dilettantistica oppure professionistica ma sicuramente i tifosi dello Jiangsu potranno avere un motivo per sorridere.