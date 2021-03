Social – Mourinho signore anche nella sconfitta: applausi per i giocatori della Dinamo Zagabria

José Mourinho, allenatore che rimarrà sempre nel cuore dei tifosi dell’Inter per la storica annata del Triplete, è sempre stato un personaggio istrionico e a volte eccentrico. Tuttavia ha sempre avuto un forte senso della sportività ed un codice d’onore ben preciso. E negli anni non lo ha affatto perso.

Il suo Tottenham infatti questa sera è stato clamorosamente eliminato dall’Europa League, di cui era uno dei grandi favoriti, dalla Dinamo Zagabria. Gli Spurs, vittoriosi all’andata per 2 a 0, hanno incredibilmente perso 3 a 0 in Croazia. Mourinho però, da gran signore, nel post gara è andato a fare visita allo spogliatoio della Dinamo, applaudendo i ragazzi che gli avevano appena dato un grande dispiacere sportivo. Ancora una volta lo Special One dimostra che per essere vincenti bisogna essere soprattutto in grado di accettare le sconfitte.

