Riapertura stadi: il Ministero dello Sport apre a 1000 spettatori per gli eventi all’aperto

Anche in Italia potremmo rivedere il pubblico negli eventi all’aperto. Il Ministero dello Sport ha comunicato quest’oggi che per gli eventi all’aperto sarà consentito l’accesso a 1000 spettatori. Il ritorno graduale degli spettatori avverrà per le semifinali degli Internazionali d’Italia, in programma al Foro Italico domenica 20 settembre. Lo riporta il giornalista Tancredi Palmeri su Twitter.

Un primo tentativo era stato fatto anche in occasioni delle amichevoli di precampionato. In occasione di Parma – Empoli e Cagliari–Roma, infatti, sulle tribune erano presenti circa 1000 spettatori, chiamati a rispettare tutte le distanze di sicurezza.

