Serie A, ecco il nuovo DPCM: inizio allenamenti individuali il 4 maggio, ma il campionato resta un rebus

La Serie A tutta è in trepidante attesa del nuovo DPCM che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà pochi giorni prima del termine di quello corrente, datato 4 maggio. Da quella data, in particolare, verranno allentate le prime prese riguardo il mondo del calcio, sebbene la ripresa vera e propria del campionato appaia ancora piuttosto distante. Come spiega l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, l’unico provvedimento certo al momento resta quello relativo agli allenamenti individuali.

Questi ultimi, con tutta probabilità, verranno consentiti proprio a partire dal 4 maggio, mentre c’è ancora grande incertezza sulle date per la ripresa degli allenamenti collettivi e del campionato tutto. Peraltro, anche tra i presidenti dei club c’è grande divisione tra quelli appartenenti al partito del ‘sì’ (in testa Lotito), e quelli del ‘no’ (capeggiati in primis da Cellino).

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!