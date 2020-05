Spadafora: “Finita l’emergenza coronavirus, l’intero settore dello sport verrà riformato”

Dopo lo stop del campionato olandese e di quello francese, al prossimo giro potrebbe toccare anche a quello italiano. Dopo settimane in cui tutto lasciava presagire ad una ripresa quasi certa della Serie A, negli ultimi giorni sono state evidenti le indicazioni pervenute da parte del governo. La ripresa degli allenamenti rinviata al 18 maggio per le squadre del campionato italiano potrebbe infatti dare il colpo di grazie definitivo alle speranze di club e Federcalcio per la ripartenza dell’intero movimento.

Oggi, rispetto alle giornate precedenti, in tal senso non ci sono stati sviluppi da registrare, perché nell’intervento affidato alla sua pagina Facebook il ministro allo Sport Vincenzo Spadafora si è limitato ad una considerazione generale sulle prossime mosse: “Rivolgo un pensiero particolare ai tanti lavoratori dello Sport, coloro che, spesso senza le dovute garanzie, lontano dai riflettori, svolgono un’azione fondamentale. Molti di loro hanno poche tutele e meritano maggiore rispetto: per questo – quando questa emergenza sanitaria sarà terminata – mi sono impegnato a riformare l’intero settore”.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!