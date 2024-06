Ex Inter pronto al ritorno: “Dipende da Mkhitaryan”

Il mercato dell’Inter ha iniziato a prendere quota nelle ultime settimane, con la dirigenza al lavoro per programmare i colpi per la prossima stagione, con un occhio anche a possibili investimenti per il futuro. Soprattutto a centrocampo.

Oltre all’idea Tessmann, infatti, secondo Tuttosport, c’è anche Giovanni Fabbian tra i giocatori che l’Inter tiene d’occhio. Il centrocampista classe 2003 sta facendo bene a Bologna, e i nerazzurri hanno un diritto di recompra da 12 milioni di euro per l’estate del 2025.

Se Fabbian saprò riconfermarsi nella prossima annata, è molto probabile che l’Inter lo riporterà ad Appiano Gentile. A quel punto, dovrà decidere se girarlo in prestito o tenerlo in rosa. Molto dipenderà da quale futuro avrà Mkhitaryan, il cui contratto scade nel 2026.