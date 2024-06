Barella ESSENZIALE per l’Italia: i voti dei giornali lo incoronano

Era stato in dubbio per diversi giorni a causa di un affaticamento muscolare, ma Niccolò Barella alla fine è partito titolare contro l’Albania ed è stato decisivo. Il centrocampista dell’Inter ha segnato il gol decisivo nella vittoria per 2-1 dell’Italia, nella prima gara degli Europei.

Barella ha completato la rimonta degli Azzurri, con una splendida rete al volo, ciliegina su una prestazione a tutto campo, esaltata anche dei giornali. I quotidiani, infatti, hanno riconosciuto la quantità e la qualità, incoronandolo come giocatore essenziale per la squadra di Spalletti.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi:

La Gazzetta dello Sport 7.5 – “Fortuna non si allenava da giorni. Un tempo strepitoso, a tutto campo, mediano, regista, incursore e marcatore, più il gol. Poi gestisce. Insostituibile”.

Corriere dello Sport 7.5 – “La calma prima durante e dopo la tempesta. Il gol è una delle specialità della casa, tiro da lontano. Protegge il pallone e lo distribusice anche con due addosso come fosse la cosa più semplice del mondo. Fenomenale”.

Tuttosport 7.5 – “Se ci fossero ancora dubbi su quanto fosse essenziale per questa Nazionale, la prestazione li ha spazzati via. Padrone del centrocampo e saettante con il tiro da fuori area per il raddoppio. Cala, ma lui é di quelli che cambiano il volto a questa squadra”.