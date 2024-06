Direttore sportivo nella sede dell’Inter: “Idea da 8 milioni di euro”

Tempo di colloqui in casa Inter per capire i possibili scenari di calciomercato da cavalcare nelle prossime settimane. I nerazzurri proveranno a intervenire in diversi reparti nel corso dell’estate e, negli ultimi giorni, sta prendendo piede una nuova idea per il centrocampo.

La scorsa settimana, infatti, il direttore sportivo del Venezia si è presentato nella sede dell’Inter per discutere di possibili trattative. Nell’occasione ha preso piede l’ipotesi Tennar Tessmann, centrocampista statunitense classe 2001 dei veneti, come raccontato da Corriere dello Sport.

Il suo acquisto non è una priorità per i nerazzurri, che però starebbero ragionando sull’investimento. L’idea è quella di acquistarlo in questa sessione di mercato per poi lasciarlo un altro anno in prestito, magari proprio al Venezia.

Il costo del cartellino potrebbe essere di 7-8 milioni di euro, che i nerazzurri proveranno ad abbassare con alcune contropartite. Al Venezia piacciono, in particolare, Gaetano Oristanio, in ballo anche per nella trattativa per Martinez con il Genoa, e Filip Stankovic.