Linea verde Inter: occhi sul baby talento dell’Italia

Con l’arrivo di Oaktree, la strategia dell’Inter potrebbe subire un leggero cambio di rotta per quanto riguarda gli investimenti sul mercato. Il fondo americano, infatti, vuole puntare maggiormente sull’acquisto di giovani giocatori di talento da far crescere in casa e valorizzare.

In questo senso, allora, si possono leggere l’acquisto di Topalovic e l’interesse per Alex Perez, entrambi classe 2006. Non è finita qui, però: come riporta il Corriere dello Sport, infatti, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Giovanni Leoni, difensore centrale della Sampdoria.

Leoni compirà 18 anni il prossimo 21 dicembre ed è stato una delle sorprese dell’ultima Serie B. Arrivato alla Sampdoria in prestito dal Padova, è stato riscattato per 1,5 milioni di euro, ma oggi vale almeno il triplo. Oltre ai nerazzurri, su di lui ci sono anche Torino e Juventus.