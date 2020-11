World Football Summit, parterre d’eccezione: da Raiola a Eto’o fino a Radrizzani. Diretta (per la prima volta) su LIVENow

Mino Raiola, Samuel Eto’o e Andrea Radrizzani. Sono questi alcuni degli ospiti del World Football Summit, il principale organizzatore di eventi di business legati al mondo del calcio. Per la prima volta, la manifestazione – partita ieri -sarà trasmessa in diretta esclusiva da LIVENow, la piattaforma fondata da Andrea Radrizzani.

L’imprenditore milanese 46enne presidente del Leeds, interverrà alle 17:30, orario italiano. Con lui ci saranno anche insieme a Pedro Pinto, fondatore di Empower Sports, e Scott O’Neill, Ceo di Harris Blitzer Sports Entertainment. Giovedì sarà invece la volta di Mino Raiola. Il procuratore interverrà insieme a Gianluca Di Marzio. Sarà poi il turno dell’ex Inter Samuel Eto’o.

Di seguito il comunicato con tutte le informazioni per seguire in diretta l’evento.

“Il World Football Summit vedrà la partecipazione di Andrea Radrizzani e Mino Raiola e per la prima volta verrà trasmesso in diretta su LIVENow. L’incontro con Andrea Radrizzani, fondatore e presidente di Aser Ventures, di LiveNow e del Leeds sarà il 24/11 alle 17:30 (ora italiana) insieme a Pedro Pinto, fondatore di Empower Sports, e Scott O’Neill, Ceo di Harris Blitzer Sports Entertainment.

Per quanto riguarda l’agente Mino Raiola, l’incontro avrà luogo giovedì 26 novembre in

compagnia di Gianluca Di Marzio.

Per la prima volta in assoluto, i professionisti dello sport e i tifosi possono ottenere accesso live

a più di 40 conferenze, presentazioni, tavoli di lavoro e sessioni di domande e risposta che

avranno luogo dal 23 al 27 novembre.

Oltre 100 relatori di prima qualità da tutto il settore globale saliranno su un palco virtuale per

discutere e confrontarsi sulle questioni più urgenti che riguardano il business dello sport, dagli

effetti finanziari e le implicazioni della pandemia di Covid-19, al ruolo crescente degli atleti

professionisti come attivisti sociali.

Una selezione di relatori confermati è:

– Lisa Baird – Commissioner, NWSL

Jonathan Barnett – Agente calcistico

Samuel Eto’o – Leggenda del calcio e presidente della “Samuel Eto’o Foundation”

Assia Grazioli-Venier – Socio fondatore, Consiglio di amministrazione, Muse Capital & Juventus

Juan Mata – Calciatore e co-fondatore di Common Goal

Andrea Radrizzani – Presidente e fondatore, Aser Ventures

Mino Raiola – Agente calcistico

Fatma Samoura – Segretario Generale, FIFA

Christian Seifert – CEO, Deutsche Fuβball Liga

Javier Tebas – Presidente, LaLiga

Sharon Thorne – Global Chair, Deloitte

Luis Vicente – Amministratore delegato, ELEVEN SPORTS

WFS Live è l’evoluzione digitale del World Football Summit, il congresso d’affari che dal 2016

riunisce i principali stakeholder dell’industria calcistica di tutto il mondo. La sua edizione

inaugurale, nel luglio 2020, ha riunito più di 150 relatori e 3.400 partecipanti da più di 120

paesi, e questa seconda edizione è destinata ad essere ancora più grande.

LIVENow è la casa delle esperienze live incredibili che mira a intrattenere, coinvolgere e

educare. Sport, concerti, allenamenti, stand up comedy, speaker di ispirazione e altro ancora,

sono trasmessi sugli schermi di tutto il mondo. Per la prima volta LIVENow trasmetterà WFS Live,

permettendo ai visitatori a casa di guardare presentazioni ispiranti, discussioni e tavoli di lavoro

comodamente da casa. I tre pacchetti includono:

– Full Access Pass a 19,99 € – per guardare tutte le sessioni su tutti i 5 giorni di programma,

in diretta

– Day Pass a 9,99 € – visualizzare tutte le sessioni in un determinato giorno in cui si

svolgono

– Panel Pass a 2,99 € – vedere una particolare sessione di interesse in tempo reale“.

