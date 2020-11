Sky Germania – Inter, per Eriksen c’è il Real Madrid: i dettagli

Domani sera a San Siro l’Inter ospiterà il Real Madrid per la prima gara di ritorno dei gironi di Champions League. Le strade tra i nerazzurri ed i Blancos, però, sono destinate ad incrociarsi nuovamente.

Come riporta Sky Sport Germania, il Real Madrid sarebbe interessato a Christian Eriksen. Il centrocampista danese, ormai sul punto di partenza da Milano, è nelle idee di Zinedine Zidane per sostituire Isco, il quale non rientra nelle idee del tecnico francese.

Ci sono così stati colloqui tra i due club proprio per valutare la fattibilità di uno scambio dei due giocatori. La richiesta di Florentino Perez per lasciare partire Isco è di 60-70 milioni, cifra che l’Inter non può pareggiare per Eriksen. Nei prossimi giorni sono previsti altri incontri per giungere quanto prima ad una fumata bianca. Dopo l’arrivo di Achraf Hakimi in estate, Inter e Real potrebbero tornare nuovamente ad unire le proprie sinergie.

