Accadde Oggi – 24 novembre 2018: Keita si sblocca e stende il Frosinone insieme a Lautaro

Il 24 novembre 2018 l’Inter di Luciano Spalletti affronta il Frosinone di Moreno Longo in una sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. La squadra nerazzurra arriva al match contro i ciociari dopo la cocente sconfitta per 4-1 a Bergamo contro l’Atalanta e la pausa per gli impegni delle Nazionali: la voglia di ripartire è tanta e l’Inter si rende protagonista di una prestazione davvero convincente.

La gara si sblocca al 10′: rinvio sbagliato di Capuano e palla intercettata di testa da Borja Valero che di testa serve D’Ambrosio, il terzino nerazzurra serve al centro dell’area Lautaro che di prima imbecca Keita. L’attaccante senegalese si libera di Zampano e con un preciso sinistro rasoterra non lascia scampo a Sportiello, siglando il primo gol con la maglia nerazzurra. L’Inter continua a spingere per tutta la prima frazione di gioco, ma non riesce a trovare il gol del raddoppio, complice un’ottima prestazione dell’estremo difensore della squadra ospite autore di una grandissima parata su una precisa conclusione di Lautaro Martinez da fuori area.

Il secondo tempo si apre con una bella risposta di Handanovic su colpo di testa di Ciofani, ma al 57′ ci pensa Lautaro Martinez a mettere in ghiaccio la partita siglando il gol del 2-0. Il raddoppio nasce sempre sull’asse Keita-Lautaro: il senegalese si invola sulla sinistra e fa partire un preciso cross per il Toro che colpisce perfettamente di testa e batte Sportiello. La partita è virtualmente conclusa, ma l’Inter continua ad attaccare e all’82’ trova il gol del definitivo 3-0: Politano, autore di una grande prestazione, si invola palla al piede verso la porta del Frosinone e serve con un perfetto assist a Keita Balde. L’attaccante nerazzurro solo davanti a Sportiello lo batte con un preciso destro sul palo lontano. L’Inter, dunque, vince 3-0 e si rilancia dopo il brutto k.o. rimediato a Bergamo contro l’Atalanta.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!