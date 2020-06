Sport Mediaset – Godin verso la MLS? Un’altra Inter sulle sue tracce

Non solo acquisti: il mercato dell’Inter si arricchisce di indiscrezioni riguardo ad offerte provenienti dall’estero per alcuni giocatori nerazzurri, tra cui Diego Godin. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, infatti, l’uruguaiano potrebbe lasciare la squadra allenata da Antonio Conte, per poi scegliere tra due strade: ritorno a Madrid o avventura a stelle e strisce.

Il Faraone, infatti, sarebbe entrato nel mirino di un’altra Inter, la compagine di Miami di proprietà di David Beckham. L’Inter Miami cerca figure esperte grazie alle quali affacciarsi nel panorama della MLS ed essere competitivi fin da subito; per questo motivo, Godin sarebbe un profilo a cui puntare. Da registrare, però, l’interesse costante dell’Atlético Madrid nel riportare al Wanda Metropolitano l’ex capitano dei Colchoneros.

