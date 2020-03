Mercato, sarà ancora asse Inghilterra-Italia? Il Liverpool intanto cerca in casa Inter: occhi su Bastoni

Con tutto il calcio europeo bloccato, a tener banco nel mondo del pallone, in questi giorni tristi e difficili, c’è anche il calciomercato. Ebbene si, il mondo delle trattative sono “l’ultima spiaggia” rimasta per gli amanti di questo sport, con tanti rumors che ogni giorno prendono vita facendo sognare o meno i tifosi di tutta Italia e non.

La cosa certa, è che questa estate ne vedremo sicuramente delle belle in tema di trattative. L’asse Inghilterra-Italia potrebbe tornare caldissimo dopo le bollenti trattative nel mercato invernale: ad esempio, dopo il mancato trasferimento al Milan e alla Roma della scorsa estate, Dejan Lovren sembra destinato a lasciare il Liverpool in vista della prossima stagione. Ecco che la sua uscita aprirebbe diversi scenari in casa Reds.

Klopp si starebbe già guardando in giro, e oltre a Germania e Spagna, l’Italia è un’altro paese ricco di giovani talenti riguardo quella porzione di campo. Sul taccuino del mister tedesco figurano i nomi di Gimenez dell’Atletico Madrid, di Upamecano del Lipsia, due giocatori con un’esperienza notevole già acquistata anche a livello europeo. Per quanto riguarda la Serie A invece, non è escluso un ritorno di fiamma per Demiral una volta perfezionatosi il completo recupero del difensore della Juventus.

Guardando in casa Inter, stando a quanto riporta Calciomercato.it, c’è da registrare un’attenta osservazione ai progressi di Bastoni, seguito anche da altri top club del calibro di Barcellona e Manchester City.

