Accadde Oggi – 3 luglio 1935, nasce Osvaldo Bagnoli: l’ex allenatore dell’Inter che vinse lo Scudetto col Verona

Osvaldo Bagnoli è nato a Milano, ma il suo profilo verrà sempre e comunque identificato come uno di quegli allenatori mezzoprovinciali del calcio a pane e salame, forse un po’ sottovalutati e capaci però di certe imprese là dove i colleghi più blasonati – e sponsorizzatissimi – probabilmente non sarebbero riusciti. Di Bagnoli, che allenò l’Inter tra il 1992 e il 1994, si ricorda anzitutto lo Scudetto vinto con l’Hellas Verona, squadra che allenò ininterrottamente dal 1981 al 1990, passando praticamente tutti gli anni Ottanta all’ombra dell’Arena. Una Serie B vinta al primo colpo (1981-1982) e un clamoroso trionfo in Serie A nel 1984-1985: questi i principali successi di un allenatore che, la sua carriera, la concluse proprio sulla panchina dell’Inter.

La sua Inter non durò nove anni come il suo Verona: ne durò uno e mezzo, con la prima annata conclusa al secondo posto in campionato e seguita da quell’agrodolce 1993-1994, che riservò ai nerazzurri una quasi-retrocessione in Serie B (sul campo) e che però portò la squadra a vincere la Coppa UEFA. Non con Bagnoli, però: il tecnico fu esonerato nel mese di febbraio dopo 9 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte e fu sostituito da Gianpiero Marini, che in campionato fece un disastro (2 vittorie, 2 pareggi e ben 8 sconfitte), ma che, quantomeno, trionfò in Coppa UEFA contro il Salisburgo. Un trionfo che, almeno per metà, può essere ascritto anche a Osvaldo Bagnoli: che oggi, per la cronaca, compie 85 anni.

