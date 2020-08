Ansa – Serie A 2020/2021, arriva l’ok del Consiglio Federale: si parte il 19 settembre. Attesa per l’Inter

La Serie 2020/2021 avrà inizio il 19 settembre e si concluderà il 23 maggio. Come riportato dall’Ansa è arrivato il via libera definitivo al termine del Consiglio Federale della Figc che si è tenuto in via Allegri a Roma.

Ora c’è attesa per vedere se la richiesta dell’Inter di rinviare la prima giornata verrà accolta dalla Lega. La dirigenza nerazzurra ha inviato una proposta ufficiale scritta e ha avviato i primi contatti, Lukaku e compagni potrebbero entrare in scena una settimana dopo visto che la stagione si è conclusa solo il 21 agosto. Il sorteggio dei calendari è previsto mercoledì mattina.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<