La Curva Nord saluta Berni: “La maglia che mai hai indossato, l’hai onorata molto più di tanti altri”

Tommaso Berni, terzo portiere dell’Inter, non ha rinnovato il contratto in scadenza e da oggi non è più un calciatore nerazzurro. Nessuna presenza con l’Inter, ma si è sempre dimostrato legato a questi colori e pronto a difendere la squadra anche dalla panchina.

In occasione della conferma del mancato rinnovo e del successivo addio, la Curva Nord, attraverso la pagina Facebook, l’Urlo della Nord, ha voluto salutare Tommaso Berni: “Alla fine, la maglia che mai hai indossato, l’hai onorata molto più di tanti altri. E te le sei meritate tutte queste sei stagioni al servizio della Beneamata, fosse anche solo per le espulsioni con le quali hai acceso i nostri cuori. Ti ricorderemo come uomo Inter. Un pò esotico…un pò “matto”: Tommaso Berni uno di noi“.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<