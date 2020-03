Derby di mercato per Maitland-Niles: Inter e Milan seguono il calciatore dell’Arsenal

Una nuova stracittadina in scena sul mercato. Inter e Milan pronte al faccia a faccia per il gioiello dell’Arsenal, destinato a lasciare i Gunners per sposare un nuovo progetto che possa vederlo protagonista. Ainslie Maitland-Niles è infatti finito nel mirino dei rossoneri ed anche dei nerazzurri, in un periodo in cui non sembra riuscire a trovare spazio tra i titolari di Arteta.

L’ipotesi cessione è nata dopo i dubbi mostrati dal tecnico dei Gunners nei confronti del 22enne che, ad ora, ha un contratto con il club fino al 2023 e sembrerebbe ai ferri corti con Mikel Arteta. Secondo Calciomercato.it, Inter e Milan sarebbero pronte a darsi battaglia per assicurarsi il calciatore in modo da ovviare a possibili lacune sulla fascia destra, provando a puntare su di lui anche per il futuro. Solo un’ipotesi che, però, nerazzurri e rossoneri sarebbero pronti a cogliere al volo: Maitland-Niles vicino all’addio alla Premier League.



