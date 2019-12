El Desmarque – Vinicius Jr: rottura totale con Zidane. Tanti i club alle porte tra cui l’Inter

Dopo i 90 minuti del Clasico passati in panchina, di cui circa 40 scaldandosi senza entrare mai, sembra essere arrivata a un punto di non ritorno la rottura tra Vinicius Jr. e il Real Madrid. Il talento cristallino classe 2000 sembra che stia soffrendo fortemente il poco impiego che gli è stato garantito forse a seguito anche dell’esplosione del connazionale e più giovane di un anno Rodrygo. Sta di fatto che l’episodio del Clasico ha portato agli estremi questa frizione che ora sembra irreparabile.

Questa sua situazione potrebbe aprire molte porte per il mercato, in quanto il talento del giocatore non si mette in discussione specialmente se in relazione alla sua età; sarebbero molti infatti i club interessati al giocatore. Vinicius Jr. ha una grandissima lista di estimatori in Inghilterra tra cui Chelsea, Manchester United, Arsenal e Tottenham, ma anche in Italia chi apprezza non manca: si era già parlato di un sondaggio del Milan per il giocatore, ma al momento sembrano più interessate Inter e Roma.

Un grande ostacolo per tutte le pretendenti all’eventuale acquisto di Vinicius è però l’interesse del PSG. I francesi sarebbero propensi all’acquisto del giocatore e avrebbero una sorta di priorità sia grazie all’enorme disponibilità economica, sia in quanto proprietari del cartellino di Kylian Mbappe, primo vero grande obiettivo dei Blancos.

