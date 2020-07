Ferri: “Sanchez e Lukaku i più in forma. La difesa sta facendo bene, ma attenzione alle ripartenze del Napoli”

Mancano a questo punto pochissimi minuti alla penultima partita dell’Inter in questa Serie A. A San Siro la squadra di Antonio Conte ospiterà il Napoli di Gennaro Gattuso in un match che per la formazione nerazzurra ha una valenza particolare dopo il successo dell’Atalanta in rimonta contro il Parma. Per tornare al secondo posto, l’Inter farà affidamento alla coppia d’attacco composta da Romelu Lukaku e Alexis Sanchez. Proprio dal centravanti cileno è partita l’analisi di Riccardo Ferri nel pre-partita di Inter TV.

SANCHEZ – “Cosa ne penso di Sanchez? Parlare di Sanchez in questo periodo è abbastanza semplice. E’ arrivato per alzare la qualità del gruppo e giocare partite importanti con la capacità del grande giocatore. Insieme a Lukaku è tra i giocatori più in forma, salta l’uomo e va in profondità. In questo momento abbiamo ritrovato il Sanchez che pensavamo di avere”.

DIFESA – “Sono giocatori che stanno attraversando un periodo di forma importante. Ci sono state situazioni di emergenza che ha consentito ampie rotazioni. Nelle ultime partite la linea difensiva ha fatto bene, ma è anche merito di tutta la squadra che lavora bene in tutta la fase. Sapere di avere la miglior difesa del campionato, significa avere qualcosa in più rispetto agli altri”.

NAPOLI – “Dobbiamo aspettarci grande traffico sulle corsie esterne. Abbiamo gli uomini che possono contrastare questa situazione, ma c’è un terreno di gioco molto rapido per via della pioggia, quindi le giocate saranno imprevedibili. Non ci dovremo aspettare le ripartenze del Napoli, sulle coperture preventive dovremo essere molto bravi”.

