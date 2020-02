GdS – Inter-Sampdoria si recupera il 5 marzo? L’idea di Marotta sullo slittamento della Coppa Italia

Il rinvio di Inter-Sampdoria, disposto dal decreto legge di sabato sera per motivi chiaramente precauzionali vista la minaccia incombente della diffusione del coronavirus nella regione Lombardia, ha creato non pochi problemi al fittissimo calendario nerazzurro. Anche per questo motivo, l’amministratore delegato Beppe Marotta ha cercato nella giornata di ieri di convincere in tutti i modi le parti in causa nel consentire comunque il regolare svolgimento dell’incontro, disponendo la chiusura dei cancelli ed evitando l’ingresso ai tifosi.

Sfumata questa possibilità, il dirigente varesino – stando a quanto ricostruito sulle pagine de La Gazzetta dello Sport – ha provato a suggerire un’ipotesi tuttora allo studio della Lega: disputare il match di campionato con la Sampdoria la prossima settimana, vale a dire il 5 marzo al posto della semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Napoli e spostare quest’ultima al 13 maggio, la data oggi stabilita per la finale. Così facendo, la finale slitterebbe di una settimana dell’atto conclusivo del torneo, dunque al 20 maggio. Anche di questo si discuterà oggi nell’incontro a Roma tra Figc, Governo e Leghe.

