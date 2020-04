Inter, il cuore d’oro dell’ex Felipe Melo: dona 6 tonnellate di alimenti per combattere l’emergenza Coronavirus

Un ex nerazzurro che ha lasciato sfumature di diverse tonalità nel cuore degli appassionati interisti dopo la sua avventura all’Inter ma che, in questo periodo difficile, ha scelto di alzare la voce e sporcarsi le mani per aiutare i più deboli. Gesto da applausi quello di Felipe Melo: l’ex interista, oggi al Palmeiras, ha infatti scelto di donare ben 6 tonnellate di alimenti per la comunità di San Paolo per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Il gesto, riportato dall’agenzia EFE, ha fatto sin da subito il giro del mondo. Lo stesso Felipe Melo ha scelto di spargere la voce sui social, annunciando di volersi unire alla donazione di “Servir” e chiamando a raccolta chiunque abbia voglia di impegnarsi per aiutare il prossimo. Ben 6 tonnellate di alimenti per la comunità di San Paolo: questo il cuore d’oro di Felipe Melo, ex nerazzurro protagonista dentro e fuori dal campo.

