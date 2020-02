CdS – Inter-Ludogorets, riunione con i rappresentanti UEFA: porte aperte a pochi intimi? Lo scenario

Di solito, quando si gioca a porte chiuse, un surrogato del tifo possono essere i bambini: ma, in questo caso, non ci saranno neppure quelli. La faccenda del Coronavirus sta bloccando tutto e – con ogni probabilità – in occasione di Inter–Ludogorets di giovedì prossimo non sarà consentito l’accesso allo stadio neanche ai giovanissimi, benché ci sia una certa evidenza di come tra i ragazzini i contagi siano altamente improbabili. A scriverlo, questa mattina, è il Corriere dello Sport, che si concentra sui “grattacapi” che giocare l’Europa League – come qualsiasi altra competizione – comporta: giocare in assenza di tifo toglie stimoli e prestigio alle partite, ma è il prezzo da pagare per preservare la regolarità del campionato mantenendo un occhio di riguardo alla salute pubblica.

Intanto, comunque, per oggi è prevista una riunione con l’UEFA che servirà all’Inter a capire, almeno, se sarà ammessa la presenza allo stadio di alcuni ospiti (e quali e quanti). Probabilmente – risulta – sarà limitato l’accesso ai giornalisti, gli unici che – allo stato, insieme appunto agli ospiti – potranno occupare posti a sedere in tribuna. Intanto, sono state prese precauzioni anche nella sede dell’Inter: da viale della Liberazione, infatti, fanno sapere che la maggior parte dei dipendenti lavorerà col telelavoro, salvo in caso di irrinunciabile obbligo a recarsi in sede per lavorare. L’allerta è alta. I disagi, pure.

