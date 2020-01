Lecce-Inter, prima gioia nerazzurra per Bastoni. E Conte trova il gol dai subentrati

Se aveva inizialmente lasciato qualche perplessità il primo cambio speso da Antonio Conte nel match odierno, facendo entrare Bastoni al posto di Godin, ecco dopo pochissimi minuti si rivela geniale l’intuizione del tecnico leccese. Dopo essersi reso protagonista con alcune buone giocate di personalità sulla corsia di sinistra, il neo entrato sceglie perfettamente il tempo sul crosso di Biraghi dalla sinistra e sblocca finalmente il match di testa.

Per Bastoni – quella contro il Lecce – è la prima rete con la maglia dell’Inter, la seconda in Serie A dopo quella firmata con il Parma nella scorsa stagione contro la Sampdoria. Nerazzurri che finalmente trovano la rete con un calciatore subentrato dalla panchina, dal momento che insieme alla Spal era l’unica squadra rimasta ancora a zero. Altro piccolo record per la squadra interista: con Bastoni sale a 14 il numero di calciatori andati a segno in questa stagione.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!