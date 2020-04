LIVE – Adani: “Messi il più forte finché gioca, Adriano fortissimo, ma non ha mantenuto le promesse”

Lele Adani ha ospitato Nicola Ventola in diretta su Instagram. Diversi i temi affrontati e vari anedotti rivelati. Queste le parole dell’ex difensore dell’Inter: “Il giocatore più forte in assoluto per me, fin quando gioca è Messi. Ci sono giovani interessanti, la velocità e la tecnica di Mbappé sono fuori dal mondo, è difficilmente contenibile anche se leggi il movimento. Sarà sicuramente Pallone d’Oro.”

Tanti i ricordi sull’Inter: “Quella di Pirlo doveva vincere di più, ho segnato il primo gol in Serie A su assist suo. Ha dovuto fare un giro più lungo per emergere. La fase più importante della carriera è a 24-25 anni, perchè devi confermarti. Adriano l’ho avuto alla Fiorentina, era magro e tirava da metà campo sfondando le porte: quando però ha dovuto mantenere le promesse, non l’ha fatto. Poteva essere titolare del Brasile per almeno sette anni.” Un pensiero su Recoba: “Non trovi tanti mancini come lui. E’ uruguaiano non a caso.”

