Taglio stipendi Serie A, l’AIC boccia la proposta della Lega: “Vergognosa e irricevibile”

L’Assemblea di Lega andata in scena oggi ha portato all’accordo tra i club sul tema degli stipendi di calciatori, allenatori e tesserati. L’esito della riunione ha portato all’idea di annullare quattro mensilità qualora non si tornasse a giocare, mentre due se, come sta cercando in ogni modo di fare la Lega Serie A, ricominciasse il campionato. Pochi minuti fa, però, l’Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Damiano Tommasi, si è espressa bocciando duramente la proposta.

“È una proposta vergognosa e irricevibile. È chiara l’indicazione che si vuol far pagare solo ai calciatori gli eventuali danni della crisi. L’unica parte rilevante del comunicato della Lega è l’inciso con cui si dice che le squadre dovranno negoziare le modifiche contrattuali con i singoli giocatori”, ha dichiarato il vicepresidente dell’AIC, Umberto Calcagno.

