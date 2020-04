MD – Anche Rafinha in lista per Lautaro: il Barcellona prova a convincere l’Inter

All’Inter ha lasciato dolcissimi ricordi, tanto da spingere i tifosi interisti ad avviare una vera e propria petizione chiedendone l’acquisto a titolo definitivo. Tantissimi i nerazzurri innamorati di Rafinha, giunto in Italia in prestito dal Barcellona e protagonista di un’ottima seconda parte di stagione agli ordini di Luciano Spalletti nel 2017/2018. Il brasiliano oggi è al Celta Vigo che spinge per riscattarlo dai blaugrana: molto dipenderà anche dall’eventuale salvezza del club e dalla ripartenza dei campionati. Secondo Mundo Deportivo, la tentazione del Barcellona sarebbe quella di provare ad inserirlo nell’affare Lautaro Martinez per far abbassare il prezzo del cartellino e favorire l’assalto al Toro.

Al termine della stagione 2017/2018, l’Inter scelse di non riscattare il brasiliano, troppo spesso vittima di problemi fisici. Il giocatore rientrò al Barcellona ed oggi è tornato protagonista in Liga con la maglia del Celta Vigo. Lautaro resta l’obiettivo principale per il prossimo mercato estivo del Barcellona ed un eventuale inserimento del brasiliano nell’affare potrebbe convincere l’Inter ad abbassare le pretese per il Toro, costantemente al centro dei pensieri catalani. Un’apertura ad un dolce ritorno per i nerazzurri: c’è di nuovo Rafinha tra i rumors di mercato della Beneamata.



