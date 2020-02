Moratti: “Uno dei derby più belli di sempre. Impressionato da Eriksen, fa cose da campione”

E’ stata davvero una serata perfetta quella dell’Inter ieri sera, passata dall’inferno rossonero dei primi 45 minuti, ad un paradiso nerazzurro nella ripresa. Annientato un Milan che, avanti 0-2 all’intervallo, di certo non poteva aspettarsi il pareggio interista dopo appena 8′ del secondo tempo. Evidentemente, la strigliata di Antonio Conte negli spogliatoi ha sortito gli effetti sperati, risvegliando il carattere e l’orgoglio dei propri calciatori. A proposito del derby di ieri sera, vediamo le impressioni di Massimo Moratti ai microfoni di Sportmediaset.

Il commento dell’ex presidente: “Serata meravigliosa, la partita perfetta: bene il Milan nel primo tempo, meglio l’Inter nella ripresa: uno dei derby più belli di sempre. Nei primi 45 minuti in campo c’era solo il Milan, poi penso che Conte abbia fatto quel che doveva fare nell’intervallo, ma di certo la squadra aveva già dentro di sè gli strumenti per reagire. Non riesco a paragonare Conte a Mourinho o Mancini, possono avere aspetti e logiche simili ma le persone sono tra loro molto diverse. Di certo sono bravi. Di ieri mi ha impressionato, per quel poco di tempo che ha avuto a disposizione, Eriksen: fa cose da grandissimo campione, splendida la punizione finita sulla traversa. Nutro molta curiosità nei suoi confronti. Hanno giocato un primo tempo splendido, contro un’altra squadra avrebbero segnato 4 o 5 gol. La strada è quella, aggrappandosi a Ibrahimovic che è talmente carismatico da poter trascinare l’intera squadra”.

