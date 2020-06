CdS – Direttamente ai rigori dopo il triplice fischio? L’Inter conta su tre specialisti dal dischetto

La decisione crea un precedente e sorprende le compagini in gioco: al triplice fischio di Juventus-Milan e Napoli-Inter, se i novanta minuti non dovessero bastare per decretare un vincitore, si andrà direttamente ai calci di rigore. Il Corriere dello Sport analizza le batterie dei rigoristi delle quattro squadre, con i nerazzurri che puntano principalmente su tre elementi.

Lukaku, Lautaro ed Eriksen: un terzetto da sogno, che Antonio Conte dovrebbe schierare fin dal primo minuto nella gara di sabato sera. Oltre alla disposizione tattica in campo, però, questi tre rappresentano anche le certezze dal dischetto; per il belga già cinque centri dagli 11 metri tra campionato ed Europa League, mentre il Toro ha all’attivo solo un errore (per altro indolore, contro il Borussia Dortmund).

Il danese arrivato nel mercato di riparazione, invece, ha dimostrato di poter essere affidabile dal dischetto, specialmente con la maglia della Nazionale: con la Danimarca, otto centri su dieci tentativi per il numero 24 nerazzurro.

