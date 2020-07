GdS – Roma-Inter, disastro Di Bello: “Il Var vede, lui no: il gol di Spinazzola è irregolare”

Il gol siglato da Spinazzola, pochi secondi prima della fine del primo tempo, ha fatto arrabbiare molti tifosi nerazzurri. Anche secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il gol del momentaneo 1-1 giallorosso è irregolare.

Ecco l’analisi dell’episodio: “Sembra la maledizione dei monitor dell’Olimpico. Mentre riecheggia ancora la svista di Fabbri in Roma-Parma, Di Bello allo schermo non vede qualcosa di piuttosto evidente. Al 46’ Spinazzola trova il gol del pareggio, ma durante il check sull’azione da cui scaturisce, il Var Guida decide di mostrargli il fallo, subito prima, di Kolarov su Lautaro. Di Bello, che non aveva giudicato la spinta del giallorosso irregolare, non indietreggia davanti alle immagini del colpo sul tallone subìto dall’argentino e non annulla la rete della Roma, ma è un errore”.

RIGORE GIUSTO – “All’86’ Spinazzola in area giallorossa calcia duramente Moses che lo anticipa in area. È rigore netto, che il fischietto di Brindisi vede e concede. Corretto annullare la rete di Lautaro al 54’ per un fuorigioco ravvisato da Cecconi e confermato dalle linee del Var. Rischia Barella, già ammonito, per un fallo duro a centrocampo”.

