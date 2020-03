Serie A – Lotito accerchiato, gli allenamenti ripartono il 4 aprile: la Lazio si arrende

Una partita persa in partenza quella di Claudio Lotito, rimasto l’unico presidente in una battaglia senza storia. Il numero uno della Lazio, difatti, è risultato essere l’unico nel campionato italiano a voler anticipare i tempi per la ripresa degli allenamenti. Stando allo schieramento delle società italiane, il club biancoceleste non è stato appoggiato da altri club, per cui ben 19 squadre si sono trovate concordi a sposare la data del 4 aprile che verrà votata quasi all’unanimità in assemblea.

Del resto, con un comunicato diffuso alla stampa, la federazione dei medici sportivi qualche giorno fa era stata più che chiara: “E’ doveroso alla luce dell’attuale situazione di emergenza sanitaria raccomandare per le società professionistiche l’interruzione degli allenamenti collettivi almeno fino al 3 aprile”. Qualora realmente le squadre dovessero tornare in campo dal 4 aprile, come ribadito da La Gazzetta dello Sport vi sarebbero delle direttive da dover rispettare.

Allenamenti collettivi ancora banditi: i giocatori si alleneranno divisi in piccoli gruppi. Le sedute collettive, in cui si potrà tornare a esercitare anche la tattica, verranno rimandate di oltre dieci giorni: appuntamento al 15 aprile. Ovviamente, la date che verranno decise in assemblea, dovranno essere rispettate obbligatoriamente da tutte le società.

