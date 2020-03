Social – Bastoni sostiene ‘Together as a team’: “Restate a casa”

Da qualche giorno, l’Inter ha dato vita ad una raccolta fondi su Facebook per aiutare l’Ospedale Sacco di Milano, alla quale tutti possono partecipare, dopo aver donato una somma raccolta tra staff, dirigenti e giocatori e tantissimo materiale medico. Sul profilo dell’Inter, i nerazzurri stanno pubblicando i loro video per sostenere la campagna ‘Together as a team’.

Quest’oggi è toccato ad Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro, che ha inviato il suo messaggio ai tifosi. In primis quello di restare a casa, attendendosi alle norme emanate dal Governo, il secondo, se si ha la possibilità, di partecipare alla raccolta fondi che dovrà raggiungere quota 500.000 euro da donare all’Ospedale Sacco di Milano. Ecco il video del giovane nerazzurro: