Steven Zhang chiama a raccolta i tifosi per la finale di Europa League con un video messaggio: “Siete con noi con lo spirito”

Steven Zhang, amatissimo presidente dell’Inter, invoca i tifosi nerazzurri in vista della sfida di domani sera contro il Siviglia, interagendo con loro come sempre in maniera originale e giovanile.

Zhang, con un breve video molto carino pubblicato sul canale Twitter ufficiale del club, ha infatti dichiarato: “So che tutti voi vorreste essere a Colonia in questo momento, ma fidatevi siete qui con noi con lo spirito. Ma potete aiutarci ancora di più! Taggatevi e fate vedere che il nostro tifo non è per tutti! Avanti così!”

