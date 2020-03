Zaccheroni: “No ai playoff per la Serie A. Taglio degli stipendi? Solo se spontanei”

Intervistato dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico di Inter e Milan Alberto Zaccheroni ha raccontato il suo punto di vista in merito all’emergenza Coronavirus che ha paralizzato l’Italia intera. Tra i temi trattati anche il taglio degli stipendi ai calciatori e la ripresa del campionato sempre più incerta. Il tutto dopo uno stop che è arrivato, secondo Zaccheroni, in netto ritardo.

PAURA – “Questo dramma del Coronavirus spesso mi fa ripensare e per certi versi rivivere il terremoto in Giappone nel 2011, con conseguente esplosione nucleare. E’ durato più di due minuti, una vita. Io ero lì, tappato in casa. Guardavo fuori dalla finestra e c’era il deserto. La gente è stata chiusa in metro per ore. Momenti e giorni terribili. Pian piano si è tornati alla normalità, invece questa situazione tragica e surreale sembra non aver fine. Sto ricevendo tante chiamate e messaggi di solidarietà dai Paesi dove ho allenato: Cina, Giappone, Emirati. Fanno piacere”

STOP TARDIVO – “Il calcio andava fermato prima? Col senno di poi, sì. Almeno si doveva avere la determinazione di fermarsi già la domenica della partita Parma-Brescia sospesa e poi ripartita, era l’occasione. Un turno in meno di abbracci e contatti tra giocatori chiaramente da evitare”

RIPARTENZA – “Quando ripartiremo? Prima o poi, e sarà tutto più intenso: i rapporti con la gente, la vita di tutti i giorni, la gioia nel vedere calcio e sport. Ma questa stagione non so come faremo. Soprattutto per le coppe: sarà difficile superare i confini, per la paura reciproca di ricontagio. In campionato se ci sono i tempi ok, e solo si è più che sicuri che non c’è più pericolo. Ma i play off no. I risultati finali con dei play off non pianificati in partenza sarebbero ancora più falsati. A proposito, mi fa piacere che il presidente Abe abbia detto no alle Olimpiadi. Giusto così: deve essere una festa globale, devono partecipare tutti i Paesi. Sarà la rinascita della Sport”

TAGLI AGLI STIPENDI – “Le imposizioni non mi piacciono. Preferisco quello che stanno facendo in Germania e in Inghilterra. Riduzione spontanee dei giocatori, secondo coscienza”

