Sanremo, Aiello: “Mi sono innamorato dell’Inter di Zanetti. Scudetto? Sono scaramantico”

Antonio Aiello, cantante in gara a Sanremo 2021 con il brano ‘Ora, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport attraverso la piattaforma Zoom. Nel corso dell’intervista ha parlato anche della sua passione per l’Inter. Queste le sue parole: “Da ragazzino mi ero innamorato dell’Inter di Zanetti, mi hanno fatto impazzire anche Julio Cesar e Ronaldo il Fenomeno. Oggi i miei preferiti sono Handanovic e Lukaku, speriamo di mantenere il primo posto in classifica, non aggiungo nulla per scaramanzia. Prima del Festival ho ricevuto la maglia nerazzurra numero 9 con il mio nome, grazie Inter!“.