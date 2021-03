Rastelli: “Barella migliora anno dopo anno. Conte? Lo sta facendo crescere a 360°”

Massimo Rastelli, ex attaccante e ora allenatore, ha commentato a Tuttomercatoweb.com il campionato che sta disputando Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, tra i migliori in Europa, con cui ha condiviso l’esperienza al Cagliari. Queste le sue parole: “Barella migliora anno dopo anno sotto tanti aspetti. Aver incontrato un allenatore come Conte lo sta migliorando a trecentosessanta gradi“.

“Gli dicevo sempre che avrebbe dovuto fare meglio negli ultimi trenta metri. Ecco, ora è migliorato ed è diventato più decisivo. Una mezzala deve sempre chiudere l’azione, fare sei-sette gol ed è migliorato tanto anche nell’ultimo passaggio. Cagliari? Il mio nome è girato. Ci poteva stare, avendo fatto due anni straordinari, che si ricomponesse un duo che aveva fatto molto bene. Poi sono state fatte altre scelte che è giusto rispettare”.