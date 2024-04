I SiGMA Africa Awards 2024, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama del gioco d’azzardo, hanno premiato diverse aziende di rilievo del settore.

Tra i vincitori figura BetConstruct, noto provider di servizi per l’industria del gaming, che ha ottenuto il riconoscimento come miglior fornitore di scommesse sportive online, consolidando la propria posizione di primo piano in questo ambito.

BetConstruct, provider di fama internazionale

BetConstruct, azienda tra i migliori provider nota per il suo impegno nell’offrire esperienze di scommesse sportive di alto livello, aggiudicandosi il premio “Best Online Sportsbook Provider”, ha confermato la propria fama a livello internazionale.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose società, dalle realtà più affermate alle startup emergenti, accomunate dal desiderio di ottenere il giusto riconoscimento per l’innovazione e la qualità dei propri prodotti.

In questo contesto, BetConstruct si è distinta per la sua capacità di ampliare i confini del gioco d’azzardo, contribuendo in modo significativo alla crescita del mercato mondiale.

Con oltre 20 anni di esperienza alle spalle, BetConstruct si è affermata come uno degli innovatori più importanti del settore. La sua missione, lo ricordiamo, è quella di fornire ai clienti esperienze di gioco ineguagliabili, attraverso soluzioni all’avanguardia e un portafoglio diversificato di prodotti, che spaziano dalle scommesse sportive ai giochi da casinò, passando per il poker e le piattaforme di social gaming. Tutto ciò è reso possibile grazie a SpringBME, uno strumento di gestione aziendale che garantisce operazioni sicure e fluide.

Il premio “Best Online Sportsbook Provider” non solo testimonia la dedizione di BetConstruct nel proporre offerte uniche e innovative, ma lascia anche presagire un futuro ricco di nuove ed entusiasmanti soluzioni, che eserciteranno una influenza rilevante nel settore internazionale del gaming.

Gli altri riconoscimenti

Tra i premiati, oltre a BetConstruct, meritano di essere menzionati Sumsub e Smartx, affiancati da altri attori chiave quali Wa Technology, Digitain e Hea.

La cerimonia ha visto anche la partecipazione di GR8 Tech, Kiron, WeWire e SA Gaming, insieme a Payler e Bitville, solo per citarne alcuni. L’elenco prosegue con Bmit, Fast Track, 1xBet e SoftGamings, dimostrando quanto sia ampio e profondo il bacino di talenti in questo settore.

Infine, Softswiss, SEO Brothers, Rival e MarketCall, unitamente a FinRax e PayBrokers, hanno completato la rosa dei premiati, sottolineando la varietà delle competenze presenti.

Insomma, la cerimonia ha rappresentato un’occasione per celebrare le menti più brillanti dell’industria del gioco online, quelle che con il loro estro e la loro creatività rendono questo settore uno dei più vivaci e innovativi.

Le origini del premio

Il prestigioso premio trae origine dal SiGMA Group, fondato da Eman Pulis nel 2014, un ente con una missione chiara: condurre studi approfonditi e fornire informazioni esaustive sui molteplici aspetti dell’industria.

SiGMA Group, lo ricordiamo, non si limita a una singola attività; attualmente, la società si dedica a quattro iniziative principali, ovvero gli eventi SiGMA, la piattaforma SiGMA Play, investimenti in capitale di rischio e l’operato benefico della SiGMA Foundation.