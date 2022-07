Slot a tema calcistico: quale scegliere?

Off topic: tutte le notizie

In Italia e nel mondo sono moltissimi gli appassionati del gioco del calcio, anche le slot machines vantano un pubblico di notevoli dimensioni

Martina Napolano

In Italia e nel mondo sono moltissimi gli appassionati del gioco del calcio. Non è soltanto il calcio a raccogliere il consenso di migliaia di persone: anche le slot machines vantano un pubblico di notevoli dimensioni. Negli ultimi anni, i fan di entrambi i giochi hanno visto crescere le opportunità di unire le loro passioni: in questo articolo vedremo le cinque migliori slot a tema calcio.

Quando si parla del mondo del calcio, è facile constatare la presenza di numerosissimi appassionati in tutto il mondo. Restringendo il campo alla sola Italia, si contano ben 1,4 milioni di persone che dichiarano di praticare il gioco del calcio (tra professionisti e dilettanti) e più di 20 milioni di fan che seguono regolarmente la loro squadra del cuore. Se si allarga lo sguardo fino a considerare l’intera popolazione mondiale, i numeri toccano cifre vertiginose: si calcola che gli appassionati di calcio sfiorino i 4 miliardi di persone. Circa 5 milioni di italiani dichiarano inoltre di aver giocato alle slot machines negli ultimi 12 mesi, frequentando locali fisici o spazi virtuali come quelli offerti da Casino Italiani. Coloro che desiderano unire la passione per il calcio con quella verso le slot machines hanno oggi a disposizione decine di possibilità: vediamo le migliori.

1. Football Star Deluxe

Dal punto di vista tecnico, Football Star Deluxe possiede un RTP del 97%, accettando una puntata minima di 0,18$ e una massima di 44$. Gli amanti del calcio saranno soddisfatti nel tentare di ottenere vincite ingenti nell’ambientazione offerta dal gioco. Football Star Deluxe, infatti, si svolge interamente sul campo da gioco, offrendo al giocatore un’esperienza immersiva anche grazie ai rumori dei tifosi provenienti dagli spalti.

2. Football Mania

Il design di Football Mania non lascia alcun dubbio: ogni appassionato di calcio riconoscerà i simboli e gli elementi tipici del suo sport preferito. Il gioco, infatti, non si discosta dalle rappresentazioni tradizionalmente associate al mondo del calcio: cartellini, fischietti, palloni e bandierine sono solo alcuni dei simboli che sarà possibile trovare sui rulli. Football Mania si presenta come una slot online a nove rulli, in grado di offrire ore di divertimento anche grazie ai numerosi bonus presenti all’interno del gioco.

3. Hot Shots (e Hot Shots 2)

Al contrario della slot appena vista, Hot Shots (di cui è presente anche il seguito) sconvolge gli elementi tradizionalmente associati al mondo del calcio inserendo all’interno del campo da gioco animali ed oggetti tipici dei cartoons. Lo stile grafico ricco di dettagli e molto colorato permette al giocatore di immergersi in un’esperienza divertente e spensierata. Il tema quasi fiabesco non deve trarre in inganno: anche dal punto di vista tecnico, Hot Shots fa faville. Dotato di un RTP del 97%, il gioco presenta 5 rulli, 3 linee e ben 243 linee di pagamento.

4. Super Striker

Super Striker fa della semplicità il suo punto di forza. Senza troppe pretese dal punto di vista grafico, il gioco permette ai giocatori di ottenere diversi bonus cumulabili, arrivando a pagare la vincita fino a 5000 volte l’importo di partenza. L’indice di RTP si assesta al 96%, un ottimo risultato che permette agli appassionati di calcio di avvicinarsi al mondo delle slots attraverso un gioco semplice e immediato.

5. Football: Champions Cup

Sviluppato da NetEnt, Football: Champion Cup presenta 20 linee di pagamento su 3 rulli e 5 righe. Il tema calcistico è ben caratterizzato sia dal punto di vista grafico che sonoro, e gli appassionati del mondo del pallone non faranno alcuna fatica a ritrovare all’interno del gioco gli elementi tipici del loro sport preferito. La volatilità del gioco è medio-alta, permettendo ai giocatori di tentare la sorte e ottenere importanti jackpots.