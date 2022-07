Dybala-Inter, altro che chiusa: nuovi contatti ma il tempo stringe

La strada che porta a Paulo Dybala non si è chiusa, anzi. Come rivela La Gazzetta dello Sport , lunedì sera ci sono stati nuovi contatti telefonici tra Marotta e Antun , agente di Dybala. L' Inter resta sul giocatore, nonostante le parole di ieri da parte di Marotta in conferenza stampa : "Dybala rappresenta, rappresentava un'opportunità". Parole tattiche, da stratega che avevano come obiettivo confondere i giornalisti presenti e difendere Inzaghi che avrebbe parlato da lì a poco.

Alla conferenza stampa eravamo presenti anche noi di Passione Inter, vi possiamo confermare che per Dybala non è ancora finita (come abbiamo scritto qui) ma ci sarà bisogno di due uscite in attacco, Sanchez e uno tra Dzeko e Correa. Difficile, vero, ma nel mercato mai dire mai: è quello che sta pensando lo stesso Marotta. A Dybala, intanto, è stata lasciata piena libertà di firmare con qualcun altro: il tempo stringe, dunque, per l'Inter.