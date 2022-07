Skriniar-PSG, si avvicina l’addio? La Gazzetta: “Non ci sono più dubbi”

C'è da registrare una cena ad Appiano Gentile tra Inzaghi e gli uomini mercato dell'Inter: l'argomento principale, ovviamente, è stato il calciomercato. A partire da Milan Skriniar: secondo La Gazzetta dello Sport, non ci sono più dubbi. Skriniar andrà al PSG, i nerazzurri si aspettano il rilancio decisivo già entro questo week-end. L'Inter ha già in canna due colpi: Milenkovic (che è stato di fatto bloccato) e Bremer per cui ci sarà da trovare l'accordo con il Torino. Non si è parlato però solo di difesa.