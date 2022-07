UFFICIALE – Raoul Bellanova è un nuovo giocatore dell’Inter: l’annuncio

Raoul Bellanova è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo il contratto depositato in Lega ieri sera, arriva anche l'annuncio del club nerazzurro: "Attenzione, nuovo treno in arrivo: fermata Milano". L'Inter lo annuncia come un treno, raccontando così sul sito ufficiale: "Raoul va veloce. Ha imparato a farlo fin da bambino, quando esprimeva tutta la sua voglia di giocare a pallone correndo più forte degli altri."