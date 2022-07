CdS – Inter, può cambiare tutto dal mercato: si rinvia la cessione di un big?

Perché la musica è diversa in questa sessione di mercato? Come spiega il Corriere dello Sport, l'Inter dovrà fare l'attivo di mercato (tra i 60 e gli 80 milioni di euro) entro il prossimo 30 giugno 2023: questo cambia tutto rispetto a quanto detto nelle ultime settimane. Da viale della Liberazione non vogliono svendere Skriniar, per questo si sta anche pensando a un'altra idea: cioè quella di vendere il big soltanto a gennaio o entro, appunto, il prossimo 30 giugno 2023.