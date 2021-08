Tempo di Fantacalcio: Handanovic tra i migliori para rigori dello scorso campionato

Con la prima giornata di campionato appena conclusa molti fanta allenatori hanno iniziato ad intravedere alcuni pupilli da poter acquistare con i propri fanta milioni a disposizione. Uno dei ruoli chiave ed una delle scelte più difficili per...

Con la prima giornata di campionato appena conclusa molti fanta allenatori hanno iniziato ad intravedere alcuni pupilli da poter acquistare con i propri fanta milioni a disposizione.

Uno dei ruoli chiave ed una delle scelte più difficili per quanto riguarda la propria squadra del Fantacalcio è sempre quella del portiere.

Infatti, nel Fantacalcio non si sa mai come comportarsi dal momento che quello del portiere è un ruolo che fornisce pochi bonus e molti malus, solitamente. Non sempre, però, c’è da disperarsi dal momento che ci sono portieri in grado di deliziarci con belle parate e, soprattutto, rigori parati.

Certo, non potremo puntare tutto su Paolo Ginestra para due rigori per la Fermana in un match storico, diventando il portiere con più rigori parati in Europa, ma ci sono alcuni estremi difensori del nostro campionato che potrebbero regalarci più gioie di altri, ed uno di questi è proprio Samir Handanovic.

Portieri con più rigori parati nello scorso campionato

Lukasz Skorupski

Tra i portieri che hanno parato più rigori nella scorsa stagione troviamo, un po’ a sorpresa, Skorupski del Bologna. La squadra emiliana ha subìto sei rigori totali, cinque dei quali con l’estremo difensore polacco tra i pali il quale è riuscito a neutralizzarne ben due.

La sua è stata una stagione altalenante, dovuta principalmente ad un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo da gioco per ben 7 giornate. Una volta ripresosi dall’infortunio, però, Skorupski è stato in grado di riconquistare il suo posti tra i pali della porta del Bologna, neutralizzando anche due rigori nel giro di cinque giornate.

Bartlomiej Dragowski

Nella passata stagione sono stati assegnati molti penality contro la Fiorentina: ben sette. Ma Dragowski non si è fatto spaventare dal dischetto ed è riuscito a neutralizzarne due tra l’altro partiti da specialisti come Kessie e Joao Pedro.

Wojciech Szczesny

Tra i migliori portieri della passata stagione non poteva certo mancare l’estremo difensore della Juventus Wojciech Szczesny. Il portiere bianconero è stato senza dubbio uno dei migliori para rigori della scorsa stagione. In particolare, l’estremo difensore polacco si è reso protagonista con un rigore parato all'ultimo respiro a Galabinov, nella vittoria per 3-0 contro lo Spezia. Al momento, al fantacalcio è considerato il migliore in assoluto da poter acquistare.

Samir Handanovic

In questa lista dei migliori portieri para rigori non poteva assolutamente mancare Samir Handanovic, reduce da una stagione assolutamente positiva. Nonostante l’età avanzi e le critiche nei suoi confornti siano sempre presenti, l’estremo difensore nerazzurro porta avanti il suo lavoro egregiamente e con grande professionalità. Infatti, Handanovic è senza dubbio uno dei migliori portieri da poter acquistare al Fantacalcio.

Emil Audero

Ultimo estremo difensore preso in considerazione è Emil Audero. Il portiere italo indonesiano sta vivendo un buon momento della sua carriera dimostrando al grande pubblico di essere un giocatore di buon livello. I dati parlano chiaro e lo incoronano come uno dei migliori portieri per media voto diventando, in questo modo, uno dei portieri must per il modificatore di difesa.