Messi e il pagamento in token fan con il PSG

Il PSG non ha perso tempo, firmando un contratto con Messi che prevede pagamenti anche in criptovaluta token fan. Ecco le informazioni.

La criptovaluta entra all'interno di molti settori della vita di tutti i giorni, per esempio le attività sportive più seguite come il calcio. Il valore del Bitcoin cresce, ed è normale che chi segue le tendenze delle criptovalute conosca anche per cosa vengono applicate.

Lionel Messi e i pagamenti in criptovaluta

Parte dell'accordo multimilionario che ha portato la star del calcio argentino Lionel Messi al Paris Saint-Germain include token crittografici. Il giocatore 34enne ha firmato un contratto di due anni, con un'opzione per un terzo, con il club francese. Il pacchetto include uno stipendio annuo dichiarato di circa 41 milioni di dollari USA (173 milioni di RM), oltre a bonus e a un "pacchetto di benvenuto" stimato tra circa 29-35 milioni di dollari USA (fonte thestar.com).

L'allenatore del PSG Mauricio Pochettino ha rapidamente preso contatto con il suo collega argentino dopo che il Barcellona ha annunciato che Messi avrebbe lasciato il club in cui si è unito a 13 anni. Messi - sei volte vincitore del Pallone d'Oro per il miglior giocatore di calcio del mondo - ha sbalordito i fan di calcio di tutto il mondo quando ha annunciato che avrebbe posto fine a questa lunga collaborazione con il Barcellona.

L'uso dei token criptovaluta nel suo pacchetto di firma sembra essere nuovo per un giocatore di così alto profilo, e un'indicazione della loro crescente popolarità tra le squadre sportive. Il PSG è stato uno dei primi club insieme alla Juventus ad aderire alla rete Socios.com nel 2018, e decine delle migliori squadre di calcio europee li hanno abbracciati nel corso della pandemia. Ad oggi, la capitalizzazione di mercato dei fan token del club è maggiore di qualsiasi altra offerta del settore, ovvero 121 milioni.

Secondo il PSG, nei giorni precedenti il ​​trasferimento di Messi al club, il volume degli scambi ha superato 1,2 miliardi di dollari.

Il token del Paris Saint-Germain

Il token $PSG, creato a gennaio 2020 con la piattaforma crittografica Socios.com, è stato progettato per aiutare il PSG a costruire una nuova community di fan. I token fan sono un tipo di criptovaluta che consente ai titolari di votare su decisioni per lo più minori relative ai loro club. Le criptovalute e i token crittografici sono risorse incredibilmente volatili e il loro valore può aumentare o diminuire durante la notte.

Marc Armstrong, chief partnerships officer di PSG, ha dichiarato che l’adozione di Socios.com e $PSG Fan Tokens ha consentito al club di interagire con un nuovo pubblico globale e creare un significativo flusso di entrate digitali. “Fan Tokens e Socios.com svolgono un ruolo sempre più importante nello sport ai massimi livelli”, ha affermato Alexandre Dreyfus, CEO di Socios.com, in una nota (fonte cnbc.com).

La cifra stimata per Messi in criptovaluta token

La cifra annuale che guadagna Messi al PSG sembra essere pari a 75 milioni di dollari. Tali ipotesi sono state riportate su Forbes da diverse persone che hanno familiarità con l'accordo. Questo sarà sostenuto da bonus e da una riduzione dei diritti dei giocatori, comprese le vendite delle maglie. Messi figurerà così tra le fila degli atleti più pagati al mondo. Forbes ha infatti già classificato Messi come il secondo atleta più pagato del 2020, con un punteggio di 130 milioni di dollari.

Messi ha accumulato oltre 1,2 miliardi di dollari di guadagni in carriera al lordo di tasse e commissioni , avendo guadagnato 875 milioni di dollari in campo e 375 milioni di dollari in sponsorizzazioni.

Per concludere

I token sono sempre più visti dai club come una fonte di nuove entrate e Socios.com, che fornisce i token per il PSG e altri top club, afferma che i token hanno generato quasi 200 milioni di dollari per i suoi club partner nel 2021, con il PSG che già vede entrate dall’affare con Messi. Un futuro sempre più roseo sia per quest’ultimo che per la criptovaluta.